ЦАМТО: поставки БМП Bradley и Marder говорят о появлении у Украины более сложных систем

Поставки Киеву боевых машин пехоты (БМП) Bradley и Marder, а также французских танков, могут означать появление у Украины более сложных и высокотехнологичных систем вооружения во второй половине 2023 года. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. По его словам, новые пакеты военной помощи Украине будут включать в себя технику, адаптированную под стандарты НАТО, в том числе американские и немецкие БМП Bradley и Marder. Коротченко считает, что поставки в БМП в будущем открывают перспективу для поставок Украине танков. "Запад уже приступает к реализации новых пакетов военных поставок для Украины, которые будут включать в себя и технику, адаптированную к стандартам НАТО. Это и боевые машины пехоты Marder и Bradley, которые открывают перспективу поставки танков. Эти поставки весьма вероятны уже во второй половине – конце 2023 года", - пояснил глава ЦАМТО. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность поставок ВСУ танков Leopard и Abrams.