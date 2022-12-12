МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета

В Минобороны России сообщили, что истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С «Орион» в небе над Баренцевым морем. Об этом пишет РИА «Новости» .

Перехватчик был поднят в небо после того, как норвежский разведчик был обнаружен на российских радарах.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря. В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна», – уточнили в Минобороны.

После того, как «Орион» удалился от границы России, МиГ-31 вернулся на аэродром. Уточняется, что нарушения границы РФ не последовало, а российский истребитель, в свою очередь, также совершил полёт в соответствии с международными правилами – не пересекал воздушные границы и не производил опасного сближения с «Орионом».