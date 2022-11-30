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1 час назад

Японские истребители поднимались в воздух из-за военных самолетов России и Китая

Lenta.ru

Истребители Сил самообороны Японии поднимали в воздух из-за полетов китайских и российских военных самолетов над Японским морем. Они пролетели через Цусимский пролив из Восточно-Китайского моря и направились на север в сторону материка, рассказал Объединенный комитет начальников штабов Японии. Цитату приводит «Интерфакс».

Японские истребители поднимались в воздух из-за военных самолетов России и Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным японских военных, над Японским морем пролетели два китайских бомбардировщика H-6. Примерно в это же время два российских военных самолета летели им навстречу, затем развернулись и ушли на север.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи также сообщил, что командование подняло в воздух истребители F-15K, чтобы сопроводить российские и китайские самолеты. Они вошли в «идентификационную зону» ПВО Южной Кореи. Как уточняет агентство, она распространяется за пределы воздушного пространства страны и не закреплена международным правом.

Ранее Yonhap сообщал, что военные самолеты России и Китая вошли в зону действия противовоздушной обороны Южной Кореи.

Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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