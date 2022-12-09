Еще одна страна начала помогать Украине вооружением

По данным агентства, список вооружений, которые Болгария намерена направить Украине засекречен. При этом правительственные чиновники сообщили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы. Временный министр обороны Болгарии Димитр Стоянов отметил, что страна не может позволить себе направить Киеву зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые хотят украинские власти.