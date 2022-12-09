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1 час назад

Reuters: Болгария впервые направит военную помощь Украине

Елена Прошина

София впервые направит военную помощь Украине, список вооружений болгарское правительство согласовало в пятницу, 9 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Еще одна страна начала помогать Украине вооружением
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным агентства, список вооружений, которые Болгария намерена направить Украине засекречен. При этом правительственные чиновники сообщили, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы. Временный министр обороны Болгарии Димитр Стоянов отметил, что страна не может позволить себе направить Киеву зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые хотят украинские власти.

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«Мой подход к данному вопросу был консервативным, поскольку также необходимо обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью соответствует приоритетам Украины, но мы не станем отправлять системы С-300, а также самолеты МиГ-29 или Су-25», — пояснил Стоянов.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза отклонили заявку Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне. Также отказ получила Румыния.

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