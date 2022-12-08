Заявки двух стран на присоединение к Шенгенской зоне отклонили

Государства Евросоюза отклонили заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на France-Presse.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Заявки на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену отклонены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявку на вступление поддержали 25 из 27 министров стран ЕС. Против выступили Австрия и Нидерланды, сообщает ТАСС.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер пояснил, что «Хорватия - да, Болгария и Румыния - пока нет. Это не политическая дискуссия, а обсуждение вопросов безопасности Евросоюза и наших граждан».

Он подчеркнул, что в настоящее время на австрийской территории уже находятся свыше 100 тысяч нелегальных мигрантов,