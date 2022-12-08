Мобилизация: последние новости на сегодня 8 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября, сейчас в российской армии находятся около 300 тысяч мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня 8 декабря 2022 - в материале «Рамблера».

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Сенатор объяснил, почему не нужен указ о завершении мобилизации

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Сенатор Андрей Клишас заявил, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен, так как в РФ нет «большей силы, чем слова президента».Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, заявил, что «государство не может выпускать по документу для каждой общественно значимой ситуации». Он напомнил, что президент и верховный главнокомандующий страны Владимир Путин подтвердил завершение мобилизации и «с точки зрения легитимности» тут проблем нет. «Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», - заявил Клишас.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не обсуждают вторую волну мобилизации, так как необходимости в этой мере нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «ТВ Центра».

По словам Собянина, когда 17 октября по согласованию с Минобороны он объявил о завершении мобилизации в Москве, то начал слышать в ответ, что это «все фигня, вранье». По его мнению, панические настроения разгонялись и разгоняются намеренно - «в провокационных целях», чтобы создать у людей тревожное состояние, заставить их уехать и спрятаться.

Путин рассказал о резерве мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что из 300 тысяч мобилизованных россиян 150 тысяч находятся в зоне боевых действий, причем только 77 тысяч - непосредственно в боевых подразделениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Оставшиеся 150 тысяч мобилизованных размещены на «вторых-третьих рубежах». По словам президента, они или выполняют функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку. Путин назвал их «боевым резервом».

Президент России Владимир Путин считает, что разговоры о дополнительной мобилизации сейчас «просто не имеют смысла», так как необходимости для государства в целом и Минобороны в частности в дополнительном призыве пока нет никакой. Об этом сообщает РИА Новости.