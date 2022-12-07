Собянин оценил вероятность второй волны мобилизации

Сообщения о "второй волне мобилизации" распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у населения. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что по согласованию с Министерством обороны РФ президент объявил об окончании мобилизации в Москве 18 октября.
"И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовывать, что "завтра будет вторая волна" - она постоянно барражирует. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние", - сказал он в эфире телеканала ТВЦ.