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21 минуту назад

Собянин: сообщения о второй волне мобилизации распространяются намеренно

ТАССиещё 2

Сообщения о "второй волне мобилизации" распространяются намеренно и в провокационных целях, чтобы создать тревожное состояние у населения. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин оценил вероятность второй волны мобилизации
Фото: ТАССТАСС

Мэр напомнил, что по согласованию с Министерством обороны РФ президент объявил об окончании мобилизации в Москве 18 октября.

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"И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовывать, что "завтра будет вторая волна" - она постоянно барражирует. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние", - сказал он в эфире телеканала ТВЦ.

Новости Москвы,Политика,Сергей Собянин,Владимир Путин,Минобороны России,
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