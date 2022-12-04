Politico: США могут остановить военную помощь Украине

США могут остановить военную помощь Украине и модернизацию своих стратегических ядерных сил. Это вызвано новой инициативой американских законодателей о финансировании правительства, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Минобороны США.

В октябре президент Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря. Он включал дополнительные 12,4 млрд долларов на поддержку Киева.

До этого срока американские законодатели должны принять оборонный бюджет на нынешний год. Однако, ожидается, что они продлят на небольшой срок финансирование правительства, чтобы республиканцы и демократы смогли обсудить бюджет.

Также Конгресс может принять и инициативу о временном финансировании правительства на весь нынешний финансовый год, если демократы и республиканцы не смогут договориться.

По данным Politico, если инициатива о временном финансировании на год будет принята, это сократит бюджет Министерства обороны США на 29 миллиардов долларов, или на 3,7 процента - по сравнению с запросом президента Джо Байдена на 2023 финансовый год.

Это приведет к тому, что модернизация ядерных сил будет сокращена. Будут остановлены закупки нового бомбардировщика B-21 Raider, строительство трех новых атомных субмарин с ракетами Columbia, и нового авианосца Enterprise.

Высокопоставленные чиновники Пентагона также обеспокоены тем, что временное финансирование «может остановить военную помощь Украине, которая поступает из базового бюджета министерства, включая замену боеприпасов, израсходованных в бою».

«Если законодатели не смогут договориться о законопроекте о финансировании или дополнении к Украине, весной у Пентагона закончатся деньги для Киева», - сказал замминистра обороны США Майкл Маккорд.

По его словам, «это большая угроза», поскольку «Украина находится в постоянной борьбе, и мы — их помощник №1».