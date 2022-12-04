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19 минут назад

Военный эксперт назвал два слова, которые «остановят» конфликт на Украине

Илья Родин

Западные державы могут положить конец противостоянию на Украине, предоставив Москве гарантии безопасности, заявил военный эксперт Джек Бакби в статье для портала 19FortyFive.

Военный эксперт назвал два слова, которые «остановят» конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обозреватель призвал лидеров стран Североатлантического альянса обратить внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он предложил союзникам учитывать озабоченности Москвы при разработке новой концепции безопасности в Европе.

По мнению эксперта, «противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение».

Отказ Финляндии и Швеции от вступления в НАТО может стать одним из краеугольных камней европейской архитектуры безопасности, началом урегулирования на Украине, подчеркнул Джек Бакби.

Напомним, что в конце 2021 года Россия предложила США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности. В списке пожеланий Москвы был отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, от создания баз постсоветских странах. Все предложения России были отвергнуты.

Армия,Эммануэль Макрон,НАТО,
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