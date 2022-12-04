Военный эксперт назвал два слова, которые «остановят» конфликт на Украине

Западные державы могут положить конец противостоянию на Украине, предоставив Москве гарантии безопасности, заявил военный эксперт Джек Бакби в статье для портала 19FortyFive.

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Обозреватель призвал лидеров стран Североатлантического альянса обратить внимание на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он предложил союзникам учитывать озабоченности Москвы при разработке новой концепции безопасности в Европе.

По мнению эксперта, «противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение».

Отказ Финляндии и Швеции от вступления в НАТО может стать одним из краеугольных камней европейской архитектуры безопасности, началом урегулирования на Украине, подчеркнул Джек Бакби.