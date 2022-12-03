ВКС России получили очередную партию Су-35С

Российские летчики получили очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом пишет пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации на официальном сайте ОАК.

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В ОАК отметили, что предприятие в Комсомольске-на-Амуре «изготовило и передало очередную партию новых самолетов Су-35С».

Соблюдение сроков поставок находится под контролем Координационного совета при правительстве РФ, подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что истребители поколения 4++ Су-35С прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Они совершили перелет с аэродрома авиазавода к месту дальнейшего несения службы.

Предыдущая партия новейших истребителей была поставлена Минобороны в сентябре 2022 года, сообщает «Российская газета».