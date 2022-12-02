В США рассказали о крупной проблеме ВСУ

Американский военный эксперт Питер Сучиу заявил, что массовые поломки западной артиллерии стали серьёзной проблемой для ВСУ. Об этом сообщает 19FortyFive.

Эксперт заявляет, что поставленные орудия не выдерживают и тысячи выстрелов ежедневно. В итоге техника выходит из строя после нескольких месяцев работы и сторона ВСУ остаётся парализованной из-за этой проблемы.

Сучиу отметил, что причина этой проблемы частично кроется в материале, из которого изготовлены стволы для орудий – титана. Этот материал упрощает перемещение техники, но рассчитан на ведение стрельбы небольшим количеством снарядов и такая артиллерия должна использоваться для поддержки пехоты в локальном бою.

По словам эксперта, в данный момент примерно треть из 350 иностранных гаубиц выведена из строя.