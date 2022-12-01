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1 час назад

Макрон: Франция и США усилят военную помощь Украине

Илья Родин

Глава Франции Эммануэль Макрон рассказал на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом, что Париж и Вашингтон продолжать усиливать военную помощь Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Макрон высказался о поставках оружия Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что французский лидер с 29 ноября находится в Штатах с официальным визитом. Его пребывание продлится до 2 декабря. В рамках турне он провел переговоры с Байденом.

Дальше, чем HIMARS: Киев может получить более дальнобойное оружие

Макрон подчеркнул, что сегодняшние переговоры помогли сторонам подтвердить ряд инициатив, которые будут реализованы в ближайшее время.

Глава Франции уточнил, что в число проектов входит усиление помощи украинским военным.

Ранее сообщалось, что читатели влиятельной французской газеты Le Figaro раскритиковали политику Парижа в отношении Украины. Они заявили, что поставки вооружений и военной техники Киеву ослабляют страну.

В мире,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,
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