Макрон высказался о поставках оружия Украине

Глава Франции Эммануэль Макрон рассказал на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом, что Париж и Вашингтон продолжать усиливать военную помощь Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что французский лидер с 29 ноября находится в Штатах с официальным визитом. Его пребывание продлится до 2 декабря. В рамках турне он провел переговоры с Байденом.

Макрон подчеркнул, что сегодняшние переговоры помогли сторонам подтвердить ряд инициатив, которые будут реализованы в ближайшее время.

Глава Франции уточнил, что в число проектов входит усиление помощи украинским военным.