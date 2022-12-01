Все страны НАТО согласны с предоставлением Украине членства в альянсе

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Стефанишина заявила, что все 30 стран НАТО согласились с необходимостью предоставления Украине места в альянсе. Об этом сообщает Telegram-канал «Срочно, Сейчас».
«Члены НАТО подтвердили, что двери перед Украиной открыты. Это новый мощный сигнал, и очень важно, что он показывает: никто не боится давления РФ», – рассказала Стефанишина.
Ранее о вступлении Украины в НАТО заявила экс-посол Литвы в альянсе Гинте Дамушис.
«Я думаю, что раньше было бы трудно ожидать (вступления Украины в НАТО), но давайте посмотрим на наш случай, когда одни сказали, что мы никогда не станем членом НАТО, а стали», – рассказала она.