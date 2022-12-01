В Литве высказались о вступлении Украины в НАТО

«Я думаю, что раньше было бы трудно ожидать [вступления Украины в НАТО], но давайте посмотрим на наш случай, когда одни сказали, что мы никогда не станем членом НАТО, а стали», — заявила она, отвечая на вопрос войдет ли Украина в альянс после завершения специальной военной оп