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49 минут назад

Эксперт прокомментировал идею увеличить срок службы по призыву до двух лет

Елена Прошина
Алексей Подберезкинэксперт

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал идею о переходе на двухлетнюю срочную службу в российской армии, которую ранее выдвинули парламентарии. Профессор поддержал инициативу, отметив, что соответствующая необходимость назрела давно.

Я выступал с аналогичной инициативой на конференциях, которые проходили в рамках форумов "Армия 2021", "Армия 2022". Необходимость перехода на двухлетнюю срочную службу в армии была очевидна. Потому что в течение такого короткого срока службы (один год) и при таком количестве исключений от призыва мы не можем обеспечить себе нормальную сухопутную армию. Максимальная численность нынешней сухопутной армии при годичной службе может составлять 300-400 тыс. человек, что совершенно недостаточно для такой огромной территории, которую занимает Россия, для ее границ.

Но самое главное, что в нынешней политической обстановке, когда против нас по сути дела выступила широкая коалиция государств, ограничиться армией мирного времени с сокращенным призывом - это, мягко говоря, неразумно.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
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Подберезкин отметил, что в первый год службы солдаты привыкают к армии и осваивают новые навыки, а настоящим профессионализм у них появляется во время второго года в войсках.

"Нужно как минимум дважды побывать на учениях, одного раза мало. После годичной подготовки должны быть летние и зимние учения по две-три недели. Этот тот минимальный опыт, который нужно приобрести на срочной службе. Вы не можете за год научить мальчика, который пришел "с гражданки", такой специальности, как, например, артиллерийский разведчик, а она сейчас очень востребована. Это просто наука, ее надо знать. Надо знать геодезию, математику. Даже при наличии электронных приборов они не всегда оказываются рабочими.

За год службы трудно освоить связь, а механику-водителю практически невозможно всерьез освоить свою специальность, поэтому часто на большие тягачи в последние годы сажали не срочников, а контрактников. То есть изначально исходили из того, что срочник не может вести тягач. И есть масса подобных примеров", — отметил Подберезкин.

Он также обратил внимание на необходимость обучать солдат, проходящих срочную службу в разных видах войск, умению действовать слаженно.

"Сейчас взаимодействие, скажем, бронетанковых соединений с артиллерией определяет результативность действий. Сам по себе пехотинец не воюет. И необходимой слаженности можно научиться только после ряда тренировок, которые проходят во время маневров", — добавил специалист.

Ранее с инициативой увеличить срок службы в российской армии до двух лет выступали депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет и первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Комментируя инициативу парламентариев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение двухлетней службы по призыву будет зависеть от позиции Минобороны по этому вопросу.

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