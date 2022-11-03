"Нужно как минимум дважды побывать на учениях, одного раза мало. После годичной подготовки должны быть летние и зимние учения по две-три недели. Этот тот минимальный опыт, который нужно приобрести на срочной службе. Вы не можете за год научить мальчика, который пришел "с гражданки", такой специальности, как, например, артиллерийский разведчик, а она сейчас очень востребована. Это просто наука, ее надо знать. Надо знать геодезию, математику. Даже при наличии электронных приборов они не всегда оказываются рабочими.



За год службы трудно освоить связь, а механику-водителю практически невозможно всерьез освоить свою специальность, поэтому часто на большие тягачи в последние годы сажали не срочников, а контрактников. То есть изначально исходили из того, что срочник не может вести тягач. И есть масса подобных примеров", — отметил Подберезкин.