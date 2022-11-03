В Кремле прокомментировали идею двухлетней службы в армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение двухлетней службы по призыву будет зависеть от позиции Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что у Кремля нет позиции по срокам службы в армии, всё зависит от рекомендаций военных. Он отметил, что заявлений от Минобороны по этому поводу в администрации президента не слышали.
С 1968 года продолжительность срочной службы в советской, а затем и в российской армии составляла два года, закон от 2006 года сократил срок службы до одного года.
Осенью 2022-го сенатор Владимир Джабаров предложил рассмотреть возвращение к двухлетней службе.
Он отмечал, что это увеличило бы численность вооруженных сил и помогло бы лучше подготовить военных. По мнению Джабарова, двухлетняя служба позволила бы избежать частичных мобилизаций в будущем.
Сенатор подчеркивал, что армии поступает «очень сложная» техника, чтобы научиться работать с ней, нужно больше времени.
Позже глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что сенаторы проведут консультации с силовиками по этой теме. Идея, скорее всего, будет поддержана, считает он.