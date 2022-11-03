В Кремле прокомментировали идею двухлетней службы в армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение двухлетней службы по призыву будет зависеть от позиции Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Песков подчеркнул, что у Кремля нет позиции по срокам службы в армии, всё зависит от рекомендаций военных. Он отметил, что заявлений от Минобороны по этому поводу в администрации президента не слышали.

С 1968 года продолжительность срочной службы в советской, а затем и в российской армии составляла два года, закон от 2006 года сократил срок службы до одного года.

Осенью 2022-го сенатор Владимир Джабаров предложил рассмотреть возвращение к двухлетней службе.

Он отмечал, что это увеличило бы численность вооруженных сил и помогло бы лучше подготовить военных. По мнению Джабарова, двухлетняя служба позволила бы избежать частичных мобилизаций в будущем.

Сенатор подчеркивал, что армии поступает «очень сложная» техника, чтобы научиться работать с ней, нужно больше времени.