Конашенков: ВСУ смогли вклиниться в оборону в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону российских войск и вклинились в нее в Херсонской области, однако подразделения войск РФ полностью восстановили передний край обороны на всем направлении. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали", - сказал он.
Кроме того, отметил Конашенков, ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка и Червоный Яр, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, включая танковый. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено, добавил представитель ведомства.