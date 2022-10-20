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15 минут назад

Минобороны сообщило о новых ударах по инфраструктуре Украины

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России вновь нанесли удары по пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и энергетической инфраструктуре страны. Об этом во время ежедневного брифинга рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о новых ударах по инфраструктуре Украины
Фото: ТАССТАСС

В Днепропетровской области повреждена критическая инфраструктура

По словам Конашенкова, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования.

«В течение суток Вооруженные Силы (...) продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности (...). Все назначенные объекты поражены», — заявил он.

Удары по объектам критической инфраструктуры и военным целям наносятся российскими войсками регулярно с 10 октября. При этом, 14 октября на саммите в Астане Путин отмечал, что в настоящее время нет необходимости в новых массированных ударах по Украине. По словам главы государства, сейчас перед Вооруженными силами России стоят другие задачи.

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