Иран согласился поставить России баллистические ракеты

Иран пообещал поставить России высокоточные баллистические ракеты в дополнение к новой партии беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов.

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По данным агентства, Россия и Иран заключили соответствующую сделку 6 октября во время визита бывшего иранского вице-премьера Мохаммеда Махбера и представителей КСИР в Москву.

«Русские просили больше беспилотных летательных аппаратов и иранских высокоточных баллистических ракет, особенно семейства Fateh и Zolfaghar», — рассказал Reuters один из источников.

Его слова подтвердил другой чиновник из Ирана. При этом он отметил, что Россия хотела купить «сотни» ракет средней и малой дальности. По его словам, требуемое количество страна сразу направить РФ не сможет, ближайшую партию ракет Fateh и Zolfaghar Москва получит «максимум через десять дней». Всего таких партий ожидается две-три, отметил иранский чиновник.