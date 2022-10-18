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46 минут назад

Reuters: Иран согласился поставить России баллистические ракеты

Елена Прошина

Иран пообещал поставить России высокоточные баллистические ракеты в дополнение к новой партии беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников и дипломатов.

Иран согласился поставить России баллистические ракеты
Фото: TwitterTwitter

По данным агентства, Россия и Иран заключили соответствующую сделку 6 октября во время визита бывшего иранского вице-премьера Мохаммеда Махбера и представителей КСИР в Москву.

«Русские просили больше беспилотных летательных аппаратов и иранских высокоточных баллистических ракет, особенно семейства Fateh и Zolfaghar», — рассказал Reuters один из источников.

Стало известно о поставках из Ирана в Россию баллистических  ракет

Его слова подтвердил другой чиновник из Ирана. При этом он отметил, что Россия хотела купить «сотни» ракет средней и малой дальности. По его словам, требуемое количество страна сразу направить РФ не сможет, ближайшую партию ракет Fateh и Zolfaghar Москва получит «максимум через десять дней». Всего таких партий ожидается две-три, отметил иранский чиновник.

Ранее о поставках иранских баллистических ракет и беспилотников России сообщал The Washington Post. Издание заявляло, что в рамках сделки РФ получит Fateh-110 и Zolfaghar дальностью 300 и 700 километров, а также «десятки БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136».

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