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23 минуты назад

Стало известно о поставках из Ирана в Россию баллистических  ракет

Илья Родин

Российские войска получат иранские баллистические ракеты и большое количество беспилотных летательных аппаратов, пишет газета The Washington Post.

Стало известно о поставках из Ирана в Россию баллистических ракет
Фото: WikipediaWikipedia

В рамках договоренностей между Москвой и Тегераном, российские военные получат партию баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar дальностью 300 и 700 километров. Кроме того, планируются поставки «десятков БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136».

Отмечается, что Shahed-136 способны поражать цели на расстоянии более 2000 км, их также называют «дроны-камикадзе».

По данным газеты, первая партия беспилотников иранского производства прибыла в Россию 19 августа. Военные перекрасили их, дали новые названия и начали активно применять в ходе вооруженного конфликта. Остатки сбитых БПЛА осенью удавалось обнаружить в различных регионах Украины.

В Иране заверили, что не поставляют России оружие для боевых действий на Украине

Автор статьи подчеркнул, что власти Ирана категорически отрицают поставки беспилотников России. В Москве также не подтверждают эту информацию.

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