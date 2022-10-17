Губернатор Подмосковья заявил о завершении частичной мобилизации

«Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача – поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания», – добавил он.