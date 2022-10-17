Губернатор Подмосковья заявил о завершении частичной мобилизации

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что мероприятия, проводимые в связи с частичной мобилизацией в Московской области, завершены. Об этом Воробьёв написал в своём Telegram-канале.
«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат», – написал губернатор.
Он также отдельно поблагодарил всех добровольцев.
Воробьёв отметил, что Подмосковье продолжит оказывать передовой всю необходимую поддержку.
«Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше. Другая важная задача – поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания», – добавил он.
Кроме того, военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов доложил о том, что мероприятия частичной мобилизации выполнены на территории Подмосковья в полном объеме. Он также отметил, что набор добровольцев по-прежнему открыт.
«Что касается добровольцев или контрактников. Если вы заключаете контракты с военнослужащими, то все меры поддержки, которые нами предусмотрены, продолжат свою работу, будут обязательно действовать, как и адресная помощь семьям, у которых возникают разного рода вопросы», – заключил Воробьёв.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве.