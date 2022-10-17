Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве

В Москве завершена частичная мобилизация. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, задачи по призыву выполнены в полном объеме.
«Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — написал градоначальник.
По словам Собянина, пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00 по мск. Все повестки, разосланные москвичам по месту жительства и работы, прекращают свое действие. Он поблагодарил жителей столицы и выразил им признательность.
«Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», — добавил мэр.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
14 октября Путин заявлял, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель. Глава государства тогда рассказывал, что из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек — из них 33 тысячи уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч вошли в состав войск, которые привлечены к выполнению боевых задач.