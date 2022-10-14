Путин обозначил сроки завершения частичной мобилизации

«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – уточнил Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану.