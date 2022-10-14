Путин обозначил сроки завершения частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация закончится в течение двух недель. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек. Из них, по словам Путина, 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, а 16 тысяч находятся в подразделениях, которые привлечены к выполнению боевых задач.
Президент также уточнил, что предложений увеличить количество мобилизованных пока не поступало.
«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – уточнил Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Астану.
Кроме того, президент также объяснил, почему вообще возникла необходимость в частичной мобилизации. По его словам, линия соприкосновения растянулась на тысячу сто километров, и охранять ее силами только контрактников стало невозможно.
Ранее Владимир Путин высказался о своём личном участии в саммите «Большой двадцатки».