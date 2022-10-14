Путин высказался о личном участии в саммите «Большой двадцатки»

Президент России Владимир Путин высказался о своем участии в предстоящем саммите стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на платформе «Смотрим», глава государства признался, что окончательно не определился по поводу личного присутствия на Бали.

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Путин заявил, что не видит необходимости проводить переговоры в рамках саммита с президентом США Джо Байденом.

«Окончательно не решен еще вопрос о моей поездки туда [на саммит]. Россия наверняка будет принимать участие в этой работе, в каком формате — мы еще подумаем», — уточнил российский президент.