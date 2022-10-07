В работе Starlink начались сбои в зоне СВО

В работе системы спутниковой связи Starlink, которая используется военнослужащими ВСУ, начались сбои в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО). Об этом пишет британская газета Financial Times.

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По имеющимся данным, потери связи были зафиксированы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Эксперты считают, что причиной возникших проблем может быть целенаправленные действия американской компании SpaceX, которой принадлежат спутники Starlink.

По мнению аналитиков, таким образом компания пытается ограничить доступ к спутникам на контролируемой Россией территории. Однако такие действия также мешают деятельности ВСУ, что может свидетельствовать о недостатке кооперации между Украиной и SpaceX.