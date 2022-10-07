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25 минут назад

Маск назвал Байдена слишком старым для президента

Елена Прошина

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал президента США Джо Байдена слишком старым для участия в президентской гонке. Об этом сообщает Financial Times.

Маск назвал Байдена слишком старым для президента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нельзя быть слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться с народом на связи. <...> Может быть, расстояние в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но в два поколения? В тот момент, когда у вас есть правнуки, я не знаю, насколько вы связаны с людьми? Возможно ли это вообще?», – заявил Маск.

Отмечается, что до недавних пор миллиардер поддерживал демократов, но в последнее время его симпатии склоняются в сторону Республиканской партии США.

Ранее Илон Маск предложил своё разрешение конфликта между Тайванем и Китаем.

В мире,Илон Маск,Джозеф Байден,Республиканская партия США,SpaceX,
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