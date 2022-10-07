Маск назвал Байдена слишком старым для президента

«Нельзя быть слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться с народом на связи. <...> Может быть, расстояние в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но в два поколения? В тот момент, когда у вас есть правнуки, я не знаю, насколько вы связаны с людьми? Возможно ли это вообще?», – заявил Маск.