Маск назвал Байдена слишком старым для президента

Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал президента США Джо Байдена слишком старым для участия в президентской гонке. Об этом сообщает Financial Times.
«Нельзя быть слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться с народом на связи. <...> Может быть, расстояние в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но в два поколения? В тот момент, когда у вас есть правнуки, я не знаю, насколько вы связаны с людьми? Возможно ли это вообще?», – заявил Маск.
Отмечается, что до недавних пор миллиардер поддерживал демократов, но в последнее время его симпатии склоняются в сторону Республиканской партии США.
Ранее Илон Маск предложил своё разрешение конфликта между Тайванем и Китаем.