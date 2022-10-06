Раскрыты причины отказа добровольцам в участии в СВО

Добровольцам, желающим принять участие в спецоперации на Украине, могут отказать в трех случаях: по состоянию здоровья, при достижении непризывного возраста и из-за отсутствия гражданства РФ. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».
«Отказать в участии в СВО в качестве добровольца могут: если состояние здоровья гражданина не позволяет ему выполнять поставленные задачи, он достиг предельного возраста для добровольца — 60 лет, а также если он не является гражданином России», — говорится в тексте.
Ранее госпортал сообщил, что вместо зарплаты по месту работы мобилизованные получат денежное довольствие от Минобороны России, которое будет складывать из оклада по воинскому званию и должности, надбавки за выслугу лет и за особые условия службы.