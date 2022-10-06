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25 минут назад

Мобилизованным разъяснили правила получения денежного довольствия

Елена Прошина

Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, вместо зарплаты по месту работы будут получать денежное довольствие от Минобороны РФ. Об этом сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».

Мобилизованным разъяснили правила получения денежного довольствия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплата не выплачивается, поскольку трудовой контракт с ним приостановлен на все время службы. Денежное довольствие военнослужащему выплачивает Министерство обороны РФ», — говорится в сообщении.

Выплата складывается из оклада по воинскому званию и должности, надбавки за выслугу лет и за особые условия службы, отметили на портале.

Напомним, что «Объясняем.рф» запустило правительство России. Портал заработал 1 марта. Его создали с целью информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам и противодействия распространению недостоверной информации.

Общество,Украина,Минобороны России,Правительство РФ,
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