Мобилизованным разъяснили правила получения денежного довольствия

Граждане России, призванные в рамках частичной мобилизации, вместо зарплаты по месту работы будут получать денежное довольствие от Минобороны РФ. Об этом сообщает правительственный портал «Объясняем.рф».
«Военнослужащему, призванному по мобилизации, по постоянному месту работы зарплата не выплачивается, поскольку трудовой контракт с ним приостановлен на все время службы. Денежное довольствие военнослужащему выплачивает Министерство обороны РФ», — говорится в сообщении.
Выплата складывается из оклада по воинскому званию и должности, надбавки за выслугу лет и за особые условия службы, отметили на портале.
Напомним, что «Объясняем.рф» запустило правительство России. Портал заработал 1 марта. Его создали с целью информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам и противодействия распространению недостоверной информации.