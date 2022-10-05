Военкоматы начнут получать списки сотрудников IТ-компаний на отсрочку

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские военкоматы начнут в ближайшее время получать списки сотрудников IТ-компаний которые подпадают под отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы надеемся, что в ближайшее время списки будут спущены в регионы. Процесс запущен и уже полным ходом идет, я надеюсь, что мы услышим, что в ближайшие дни военкоматы списки получили», – сказал Шадаев во время вебинара по вопросам отсрочки и аккредитации IТ-компаний.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, какие ошибки были допущены во время частичной мобилизации. По его словам, Минобороны России не внесло в нормативно-правовую базу сведения о категориях граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию.