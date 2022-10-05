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35 минут назад

Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации

Илья Родин

Президент России Владимир Путин рассказал, что Минобороны РФ не внесло своевременно в нормативно-правовую базу сведения о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. В результате, возникла необходимость вносить коррективы в указ. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что Минобороны до опубликования указа доложило, что в рамках частичной мобилизации не следует призывать «целый ряд категорий наших граждан».

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Представители ведомства после доклада не внесли вовремя перечисленные категории в нормативно-правовую базу, уточнил Владимир Путин.

В результате, указ вышел без учета поправок со стороны Минобороны, в него приходится вносить необходимые коррективы, пояснил президент.

Владимир Путин ранее призвал исправить все ошибки, допущенные при частичной мобилизации.

Политика,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
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