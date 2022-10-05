Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин рассказал, что Минобороны РФ не внесло своевременно в нормативно-правовую базу сведения о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию. В результате, возникла необходимость вносить коррективы в указ. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что Минобороны до опубликования указа доложило, что в рамках частичной мобилизации не следует призывать «целый ряд категорий наших граждан».

Представители ведомства после доклада не внесли вовремя перечисленные категории в нормативно-правовую базу, уточнил Владимир Путин.

В результате, указ вышел без учета поправок со стороны Минобороны, в него приходится вносить необходимые коррективы, пояснил президент.