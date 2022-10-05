Частичная мобилизация в России затрагивает и сектор IT. Однако Минцифры формирует списки на отсрочку для сотрудников, которые «участвуют в критически важных процессах». Об этом заявил сегодня глава министерства Максут Шадаев.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тыс. человек.
По словам Максута Шадаева, «мобилизация затрагивает всех, ИТ и связь – не исключение».
«Не привлекаются к службе те сотрудники, которые участвуют в критически важных процессах (…) Мы формируем списки [на отсрочку] и ежедневно передаем их по сотрудникам тех компаний, которые имеют право на освобождение от мобилизации. Уже три списка передали, сегодня будет четвертый», - пояснил он.
При этом он отметил, что после потери IT-компанией аккредитации отсрочка от частичной мобилизации для ее сотрудников снимается, пишет РИА Новости.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до военкоматов «исчерпывающие разъяснения» по отсрочкам от частичной мобилизации. По его словам, эти разъяснения касаются учащихся государственных и частных учебных заведений, работников оборонки, IT-сферы и операторов связи, системообразующих СМИ и некоторых сотрудников банковской системы. Также отсрочка предоставляется россиянам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.