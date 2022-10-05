Частичная мобилизация в России затрагивает и сектор IT. Однако Минцифры формирует списки на отсрочку для сотрудников, которые «участвуют в критически важных процессах». Об этом заявил сегодня глава министерства Максут Шадаев.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тыс. человек.

По словам Максута Шадаева, «мобилизация затрагивает всех, ИТ и связь – не исключение».

«Не привлекаются к службе те сотрудники, которые участвуют в критически важных процессах (…) Мы формируем списки [на отсрочку] и ежедневно передаем их по сотрудникам тех компаний, которые имеют право на освобождение от мобилизации. Уже три списка передали, сегодня будет четвертый», - пояснил он.

При этом он отметил, что после потери IT-компанией аккредитации отсрочка от частичной мобилизации для ее сотрудников снимается, пишет РИА Новости.