В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
15 минут назад

В Минцифры сделали важные заявления об отсрочках от мобилизации

Алиса Селезнёва

Частичная мобилизация в России затрагивает и сектор IT. Однако Минцифры формирует списки на отсрочку для сотрудников, которые «участвуют в критически важных процессах». Об этом заявил сегодня глава министерства Максут Шадаев.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тыс. человек.

По словам Максута Шадаева, «мобилизация затрагивает всех, ИТ и связь – не исключение».

«Не привлекаются к службе те сотрудники, которые участвуют в критически важных процессах (…) Мы формируем списки [на отсрочку] и ежедневно передаем их по сотрудникам тех компаний, которые имеют право на освобождение от мобилизации. Уже три списка передали, сегодня будет четвертый», - пояснил он.

При этом он отметил, что после потери IT-компанией аккредитации отсрочка от частичной мобилизации для ее сотрудников снимается, пишет РИА Новости.

Отсрочка от мобилизации для IT-специалистов: кому и на каких условиях положена

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до военкоматов «исчерпывающие разъяснения» по отсрочкам от частичной мобилизации. По его словам, эти разъяснения касаются учащихся государственных и частных учебных заведений, работников оборонки, IT-сферы и операторов связи, системообразующих СМИ и некоторых сотрудников банковской системы. Также отсрочка предоставляется россиянам, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.

Армия,Видео,Украина,Максут Шадаев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,Генштаб,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители