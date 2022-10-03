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8 минут назад

Стали известны сроки отсрочки от мобилизации для россиян с «бронью»

Елена Прошина

В Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф» сообщили, что персональная «бронь» для россиян, которые попадают под частичную мобилизацию, рассчитана на год с возможностью продления.

Стали известны сроки отсрочки от мобилизации для россиян с «бронью»
Фото: ТАССТАСС

Решение о предоставлении отсрочки принимает Межведомственная комиссия по бронированию на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и территориальных комиссий.

Названы документы, необходимые для пересечения границы при мобилизации

Получить «бронь» могут руководители и специалисты органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также организаций, которые выполняют наиболее значимые в военное время функции.

Ранее на портале «Объясняем.рф» рассказали, каким сотрудникам положена бронь от призыва.

«Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы», – сообщил портал.

Армия,Украина,
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