Стали известны сроки отсрочки от мобилизации для россиян с «бронью»

В Telegram-канале правительственного портала «Объясняем.рф» сообщили, что персональная «бронь» для россиян, которые попадают под частичную мобилизацию, рассчитана на год с возможностью продления.
Решение о предоставлении отсрочки принимает Межведомственная комиссия по бронированию на основании предложений федеральных органов исполнительной власти и территориальных комиссий.
Получить «бронь» могут руководители и специалисты органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также организаций, которые выполняют наиболее значимые в военное время функции.
Ранее на портале «Объясняем.рф» рассказали, каким сотрудникам положена бронь от призыва.
«Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы», – сообщил портал.