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58 минут назад

Россиянам объяснили, каким сотрудникам положена бронь от призыва

Никита Бородкин

Бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется лишь на те должности, которые необходимы для бесперебойной работы предприятия — в иных случаях отсрочка не предоставляется. Об этом сообщается на портале «Объясняем.рф».

Россиянам объяснили, каким сотрудникам положена бронь от призыва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы», — говорится в публикации.

Напомним, что ранее на портале заявили, что граждане, которые имеют бронь от призыва в рамках частичной мобилизации, получат соответствующее удостоверение. Остальным категориям граждан подобные документы не выдаются.

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Кроме того, отмечалось, что бронь могут получить лишь штатные сотрудники предприятия. При этом трудовой контракт с призванными участниками спецоперации не разрывается, а приостанавливается — стаж у таких работников продолжит накапливаться.

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