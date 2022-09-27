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16 минут назад

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных в Западном военном округе

Елена Прошина

Министр обороны России Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных на военных полигонах Западного военного округа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в Западном военном округе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что Шойгу проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке, которые проходят с повышенной интенсивностью, в том числе и в ночное время суток. Кроме того, Шойгу обратил внимание командования на условия размещения мобилизованных, а также на обеспечение их горячим питанием.

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На полигоне глава ведомства заслушал доклады замминистра обороны генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковника Ивана Бувальцева. Они отчитались прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также дальнейшего боевого слаживания в составе подразделений.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России.

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