Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в Западном военном округе

Уточняется, что Шойгу проинспектировал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке, которые проходят с повышенной интенсивностью, в том числе и в ночное время суток. Кроме того, Шойгу обратил внимание командования на условия размещения мобилизованных, а также на обеспечение их горячим питанием.