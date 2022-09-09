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47 минут назад

МО РФ сообщили о поражении пункта управления батальона «Кракен» под Харьковом

Елена Прошина

В новой сводке Министерства обороны России сообщается, что за последние сутки российская сторона нанесла удары по восьми пунктам управления ВСУ в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом Минобороны сообщает в своём Telegram-канале.

Также в брифинге говорится об отступлении ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Уточняется, что украинская сторона понесла потери в виде 3 танков, 4 БМП, одной боевой машины РСЗО HIMARS, 6 БПЛА, 7 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 270 военнослужащих.

Минобороны: Россия перебросила силы на харьковское направление

Кроме того, российские силы сообщают об уничтожении трёх складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях, поражении пункта управления батальона «Кракен» под Харьковом и восьми пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее начальник генштаба США Марк Милли озвучил вероятные общие потери Украины с начала российской специальной военной операции.

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