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3 часа назад

В США назвали возможные потери Украины с начала СВО

Елена Прошина

Начальник генштаба США Марк Милли назвал возможные потери Украины с начала российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США назвали возможные потери Украины с начала СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам начальника генштаба, Украина понесла потери в десятки тысяч человек. «За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – заявил Марк Милли во время пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал возможные потери ВСУ среди иностранных наемников. «На фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в 3,5 раза, почти 3 тысячи (2 831) боевиков уничтожено», – заявил Шойгу.

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