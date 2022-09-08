В США назвали возможные потери Украины с начала СВО

Начальник генштаба США Марк Милли назвал возможные потери Украины с начала российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам начальника генштаба, Украина понесла потери в десятки тысяч человек. «За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – заявил Марк Милли во время пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.