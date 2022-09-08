В США назвали возможные потери Украины с начала СВО

Начальник генштаба США Марк Милли назвал возможные потери Украины с начала российской специальной военной операции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам начальника генштаба, Украина понесла потери в десятки тысяч человек. «За последние шесть месяцев украинцы… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – заявил Марк Милли во время пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал возможные потери ВСУ среди иностранных наемников. «На фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в 3,5 раза, почти 3 тысячи (2 831) боевиков уничтожено», – заявил Шойгу.