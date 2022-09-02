Шойгу раскрыл потери ВСУ среди иностранных наемников

С начала спецоперации Вооруженными силами России уничтожены порядка 3 тыс. иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

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«На фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в 3,5 раза, почти 3 тысячи (2 831) боевиков уничтожено», - сказал министр.

Он также добавил, что Вооруженные Силы полностью укомплектованы профессиональными военными кадрами. По его словам, все офицеры выпускники 2022 года назначаются на должности в соответствии с полученным образованием.