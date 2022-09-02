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24 минуты назад

Шойгу раскрыл потери ВСУ среди иностранных наемников

Елена Прошина

С начала спецоперации Вооруженными силами России уничтожены порядка 3 тыс. иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Шойгу раскрыл потери ВСУ среди иностранных наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в 3,5 раза, почти 3 тысячи (2 831) боевиков уничтожено», - сказал министр.

Он также добавил, что Вооруженные Силы полностью укомплектованы профессиональными военными кадрами. По его словам, все офицеры выпускники 2022 года назначаются на должности в соответствии с полученным образованием.

Ранее стало известно, что британский наемник погиб в ходе боевых действий на Украине. Уточняется, что 48-летний ландшафтный дизайнер Крейг Макинтош находился в Харькове. Родственники уверяют, что он ехал на боевые действия якобы только оказывать медицинскую помощь.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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