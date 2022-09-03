В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
21 минуту назад

Раскрыт удерживающий Запад от провокаций «русского медведя» фактор

Илья Родин

Военный эксперт Аладдин Кадер рассказал в статье для портала Al Jazeera, что основным сдерживающим фактором для Запада является «семейство Сатаны» - российские ракеты «Сармат», «Кинжал» и «Циркон».

Автор статьи напомнил, что «Сармат» в России называют «ракетой Судного дня», а в западных странах - «Сатаной». Она характеризуется как самая мощная межконтинентальная ядерная ракета.

NI: «Супероружие» Путина представляет серьезную угрозу для НАТО

Кадер уточнил, что у Москвы есть целое семейство современных ракетных комплексов. В его состав, наряду с «Сарматом», входят «Кинжал», «Авангард» и «Циркон».

По данным аналитика, именно «ужасающие ракеты России» являются основной причиной, хотя и не единственной, того, что Запад опасается провоцировать «русского медведя», стремится не доводить дело до открытой конфронтации.

Он подчеркнул, что в результате прямой агрессии со стороны западных стран, либо в случае перехода через «красную линию», может начаться третья мировая война, а к ней «никто не готов».

Армия,В мире,Видео,Владимир Путин,НАТО,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители