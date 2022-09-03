Раскрыт удерживающий Запад от провокаций «русского медведя» фактор

Военный эксперт Аладдин Кадер рассказал в статье для портала Al Jazeera, что основным сдерживающим фактором для Запада является «семейство Сатаны» - российские ракеты «Сармат», «Кинжал» и «Циркон».

Автор статьи напомнил, что «Сармат» в России называют «ракетой Судного дня», а в западных странах - «Сатаной». Она характеризуется как самая мощная межконтинентальная ядерная ракета.

Кадер уточнил, что у Москвы есть целое семейство современных ракетных комплексов. В его состав, наряду с «Сарматом», входят «Кинжал», «Авангард» и «Циркон».

По данным аналитика, именно «ужасающие ракеты России» являются основной причиной, хотя и не единственной, того, что Запад опасается провоцировать «русского медведя», стремится не доводить дело до открытой конфронтации.