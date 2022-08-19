США передадут Украине ЗРК NASAMS

Вашингтон намерен в течение двух-трех месяцев передать Украине передвижные зенитные комплексы NASAMS. Соответствующее заявление сделала 19 августа высокопоставленная представительница Пентагона, передает «РИА Новости».
Отмечается, что ЗРК NASAMS станут первыми современными западными системами ПВО среднего радиуса действия, которые получит Украина с начала спецоперации.
Ранее США сообщали о планах выделить Киеву 775 миллионов долларов в рамках военной помощи.
Также Пентагон пообещал предоставить Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 противотанковых ракетных комплексов Javelin.