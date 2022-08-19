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53 минуты назад

США передадут Украине ЗРК NASAMS

Елена Прошина

Вашингтон намерен в течение двух-трех месяцев передать Украине передвижные зенитные комплексы NASAMS. Соответствующее заявление сделала 19 августа высокопоставленная представительница Пентагона, передает «РИА Новости».

США передадут Украине ЗРК NASAMS
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Отмечается, что ЗРК NASAMS станут первыми современными западными системами ПВО среднего радиуса действия, которые получит Украина с начала спецоперации.

Ранее США сообщали о планах выделить Киеву 775 миллионов долларов в рамках военной помощи.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Также Пентагон пообещал предоставить Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Армия,Пентагон,
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