США передадут Украине ЗРК NASAMS

Вашингтон намерен в течение двух-трех месяцев передать Украине передвижные зенитные комплексы NASAMS. Соответствующее заявление сделала 19 августа высокопоставленная представительница Пентагона, передает «РИА Новости».

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Отмечается, что ЗРК NASAMS станут первыми современными западными системами ПВО среднего радиуса действия, которые получит Украина с начала спецоперации.

Ранее США сообщали о планах выделить Киеву 775 миллионов долларов в рамках военной помощи.