США выделят Украине еще $800 млн военной помощи

Власти США намерены выделить Украине еще порядка $800 млн военной помощи. Средства пойдут на обеспечение безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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По данным информированных источников, американский президент Джо Байден использует для этого свои полномочия по сокращению вооружений. В связи с этим он может санкционировать передачу избыточного оружия из запасов страны. О выделении помощи Украине может быть объявлено в пятницу.

Однако по другим данным, объявление может быть отложено до следующей недели. При этом конечная стоимость пакета также может измениться.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд. Он будет включать в себя ПТРК Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Общий размер помощи от США уже достиг $9,8 млрд с начала спецоперации.