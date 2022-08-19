США выделят Украине еще $800 млн военной помощи

Власти США намерены выделить Украине еще порядка $800 млн военной помощи. Средства пойдут на обеспечение безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
По данным информированных источников, американский президент Джо Байден использует для этого свои полномочия по сокращению вооружений. В связи с этим он может санкционировать передачу избыточного оружия из запасов страны. О выделении помощи Украине может быть объявлено в пятницу.
Однако по другим данным, объявление может быть отложено до следующей недели. При этом конечная стоимость пакета также может измениться.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд. Он будет включать в себя ПТРК Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Общий размер помощи от США уже достиг $9,8 млрд с начала спецоперации.
Ранее стало известно, что Великобритания направит $43 млн на гуманитарную помощь Украине, Сирии и Восточной Африке. Около $18,3 млн из этой суммы пойдет на поддержку 200 тыс. украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц на Украине. Помощь будет направлена в первую очередь детям, инвалидам и пожилым людям.