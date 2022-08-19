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13 минут назад

США выделят Украине еще $800 млн военной помощи

Елена Прошина

Власти США намерены выделить Украине еще порядка $800 млн военной помощи. Средства пойдут на обеспечение безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

США выделят Украине еще $800 млн военной помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным информированных источников, американский президент Джо Байден использует для этого свои полномочия по сокращению вооружений. В связи с этим он может санкционировать передачу избыточного оружия из запасов страны. О выделении помощи Украине может быть объявлено в пятницу.

Однако по другим данным, объявление может быть отложено до следующей недели. При этом конечная стоимость пакета также может измениться.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд. Он будет включать в себя ПТРК Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Общий размер помощи от США уже достиг $9,8 млрд с начала спецоперации.

Ранее стало известно, что Великобритания направит $43 млн на гуманитарную помощь Украине, Сирии и Восточной Африке. Около $18,3 млн из этой суммы пойдет на поддержку 200 тыс. украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц на Украине. Помощь будет направлена в первую очередь детям, инвалидам и пожилым людям.

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