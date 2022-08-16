Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о супероружии, поставляемом западными странами на украинскую территорию, передает РИА Новости.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы - однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали», - подчеркнул Шойгу.

Ранее в июне глава российского военного ведомства заявил, что западные страны поставили Украине уже более 28 тысяч тонн оружия и боеприпасов. Вместе с тем он подчеркнул, что Киев это оружие «разбазаривает».

Ранее обозреватель украинского Forbes Владимир Даценко заявил, что Запад резко сократил объемы поставок оружия и техники на Украину.

В апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, однако в июне поставок не было вообще.

Новую тактику ударов РСЗО HIMARS стала использовать украинская армия. Доказательством этого стали многочисленные кадры в Сети, которые указывают на то, что бойцы ВСУ решили добиться от HIMARS максимальной эффективности, передает Avia.pro.

Ранее боевики ВСУ ударяли HIMARS только по ночам, чтобы не позволить ВС РФ обнаружить хваленое американское оружие. Теперь же установки работают и в дневное время. Также украинская армия стала использовать беглые атаки.

HIMARS, согласно новой тактике, движутся по непредсказуемому маршруту, ударяя по заранее выбранным целям.

материал от 1 июня 2022

С большой долей вероятности в новом пакете американской военной помощи Украине, который оценивается в $700 млн, могут оказаться реактивные системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS повышенной дальности. Это станет самым дальнобойным оружием Киева. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях работы этих американских систем и в том, как им можно противостоять.

Список нового, уже одиннадцатого по счету пакета военной помощи США выглядит достаточно внушительно, в него включены радиолокационные станции ПВО, радары контрбатарейной борьбы, вертолеты Ми-17, автомобили, противотанковые средства, в том числе ПТРК Javelin, дополнительные артиллерийские боеприпасы, а также РСЗО HIMARS.

Примечательно, что американский президент Джо Байден еще накануне сомневался в необходимости поставок «дальнобойного оружия», понимая, что его даже гипотетическое применение по территории России может привести к эскалации конфликта, который коснется напрямую стран НАТО в Европе.

В итоге США все-таки решили передать Украине дальнобойные HIMARS. Об этом было сказано во время телефонного брифинга для журналистов, аккредитованных при Белом доме. «Эти системы будут использоваться украинцами для отражения наступления российских войск на украинские территории и не будут применяться для ударов по целям на территории России», – заявили в Белом доме.

Об этом же говорил накануне и президент Владимир Зеленский, утверждая, что не собирается «переносить войну в Россию». При этом обстрелы соседних с Украиной российских областей со стороны ВСУ продолжаются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве не доверяют словам президента Украины. «Для того чтобы доверять, необходимо иметь опыт в случаях, когда соответствующие обещания сдерживались. Однако такой опыт отсутствует», – подчеркнул Песков.

М142 HIMARS, который предполагается направить Украине, является универсальной пусковой установкой, которая может нести либо шесть реактивных снарядов калибра 240-мм (используется и 227-мм снаряд с уменьшенной дальностью стрельбы), либо одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Снаряды РСЗО, как управляемые, так и неуправляемые, обладают дальностью стрельбы до 45 км, а в варианте реактивного снаряда GMLRS M30 – до 70 км.

«Тонкость заключается в том, что HIMARS может оснащаться тактическими ракетами. Их шесть модификаций, они имеют различную дальность стрельбы – от 140 до 300 км. По некоторым данным, ракета ATACMS Block 1A может бить даже на расстояние до 500 км», – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор РВСН в отставке Валерий Попов.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин, проживающий в Белгородской области, которая граничит с Украиной, уверен, что Киев наверняка попробует использовать ATACMS Block 1A против России, если ее получит.

«Эта ракета крови может попортить всему Донбассу. Плюс в зоне ее поражения могут оказаться Брянская и Белгородская области. ВСУ вполне могут нанести поражающие удары по российской территории. С тем лишь уточнением — если смогут воспользоваться этими установками. HIMARS достаточно сложная реактивная система залпового огня, аналогов в украинской армии не было. Опять же надо понимать, что за ними будет устроена настоящая охота российской армией. И если до Польши их можно перебросить авиацией НАТО – установка помещается в транспортный С-130, то дальше пятитонные грузовики с характерными направляющими ракет будут самым тщательным образом отслеживать с воздуха и уничтожать. HIMARS станут первой целью для российской авиации», – считает Алехин.

Эксперт добавил, что скорее всего США не дадут Украине именно тактические ракеты большой дальности к системам HIMARS и ограничатся неуправляемыми снарядами.

«Американская реактивная система залпового огня, если она все-таки доедет до Украины, будет рассматриваться как потенциальная угроза для российской армии. Для HIMARS есть достойное противодействие российских средств ПРО, которые успешно сбивают ракеты «Точка-У», которые запускают ВСУ. С HIMARS справятся даже такие комплексы, как С-300, не говоря уже о С-400 и С-500», – сообщил «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что системы HIMARS прошли боевое применение лишь в Сирии и Афганистане, где этим комплексам не приходилась преодолевать системы ПРО.

«Поэтому способность работать при наличии ПРО у этих комплексов не очень ясна. Кстати, в Афганистане они работали не всегда точно.



Под их огонь часто попадали мирные жители, а не боевики, по которым вроде как целились. Точность ракет HIMARS далека от идеальной, круговая вероятность отклонения составляет более 200 метров. Был громкий инцидент в Афганистане, когда ракета попала в жилой дом в провинции Марджа. На некоторое время после этого комплекс даже перестали использовать.



Учитывая, что качество подготовки специалистов ВСУ объективно хуже американских, это отклонение будет еще больше», – заключил Шурыгин.

Вооруженные силы РФ в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили в районе Краматорска пусковую установку HIMARS и склад c боеприпасами к ней. Кроме того, сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, сообщил на брифинге 13 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в районе Доманевки Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два украинских вертолета Ми-24. Также российские военные поразили четыре пункта управления, живую силу, вооружение, военную и специальную технику в 143 районах.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Центральное Николаевской области, Сулиговка, Шестаково и Дмитровка Харьковской области.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что поставки Украине дальнобойных оружейных систем из стран Запада приведут к расширению географических задач спецоперации России. По его словам, Москва не может допустить, чтобы на территории Украины находилось вооружение, представляющее угрозу России, республикам Донбасса и освобожденным районам.

Пентагон контролируют все запуски ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Чиновник отметил, что в настоящий момент ВСУ больше не слушаются президента Украины Владимира Зеленского и попросту игнорируют его указания.

«Но каждая ракета РСЗО HIMARS, которая выпущена, она выпущена с согласования чуть ли не правительства США», — цитирует Стремоусова ТАСС.

Также глава ВГА подчеркнул, что наведение всех украинских ракет происходит с использованием американских космических спутников.

Ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS у Украины могут закончиться в течение трех-четырех недель. Такое предположение сделал полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан.

По его словам, США рано или поздно будут вынуждены сократить количество поставляемых ракет, так как их запасы будут на исходе. Хотя три-четыре месяца, по его словам, «довольно дикая догадка», однако такой исход вполне реален.

В беседе с Newsweek полковник пояснил, что за все время эксплуатации HIMARS США и другими странами было произведено около 50 тысяч ракет, при этом, полагает Канчиан, израсходовано уже 25-28 тысяч. Вашингтон в этом году планирует приобрести еще 5,8 тысяч ракет, уточнил он.

В Пентагоне в понедельник, 8 августа, заявили, что за последние несколько недель поставили Киеву «множество сотен» ракет для РСЗО HIMARS.

Вооруженные силы Украины уже к сентябрю полностью исчерпают свой запас боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

Журналисты отметили, что российские войска в рамках спецоперации регулярно уничтожают склады с западным оружием и снарядами. Например, недавно подразделения ВС РФ ликвидировало хранилище с ракетами для РСЗО HIMARS в Умани, передает «ПолитРоссия».

«По известной информации, российские войска уничтожили 300 ракет для HIMARS», — уточнили авторы статьи.

В связи с этим, если Соединенные Штаты не отправят на Украину дополнительные боеприпасы, то к началу осени ВСУ останутся без ракет для американских установок, констатировали военные эксперты 19FortyFive.

Взлом сайта Lockheed Martin, производителя реактивных систем залпового огня HIMARS, раскрыл сотрудничество оборонного предприятия с NASA. Об этом сообщил основатель российской хакерской группировки Killnet.

В Killnet 10 августа объявили о взломе сайта Lockheed Martin. По словам основателя группировки, которые приводит RT, американская компания «уже больше десяти лет ведет тесное взаимодействие со спутниковой системой NASA». Всего в распоряжении хакеров оказалось свыше девяти гигабайт «различной информации».

При этом в оборонном предприятии отрицают взлом внутренней системы авторизации, который дал доступ к информации о работниках американской военно-промышленной корпорации. Впрочем, несмотря на это, данные в даркнете уже вовсю продаются, отметил основатель Killnet.

Российская хакерская группа Killnet опубликовала видео с данными сотрудников американской оборонной компании Lockheed Martin — производителя вооружений, в том числе РСЗО HIMARS.

Killnet скачали данные о всех сотрудниках и кандидатах на работу в Lockheed Martin, включая электронную почту, имена, телефоны, фотографии, адрес подразделения.

«До вчерашнего дня они говорили — все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» — сказано в сообщении Killnet в их Telegram-канале.

Украина попросила Министерство обороны США обеспечить поставки боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также типы гаубиц, отличных от уже поставленных M777. Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу.

По ее словам, поставки HIMARS имели решающее значение для ведения боев. Несмотря на то, что Украина получила уже много таких систем, стране нужны больше вооружений дальнего радиуса действия, указала она.

"Не потому, что нам нужно обстреливать территорию России, а просто потому, что нам нужно достигать любой точки на нашей территории", - утверждала посол.

Дипломат также отметила, что чиновники Пентагона знают, "что и зачем" Украине нужно. Помимо боеприпасов и гаубиц, Киев хочет получить больше беспилотников - не только турецкие Bayraktar, но и американские боевые БПЛА Switchblade, Puma и Phoenix Ghost.

"Есть и другие силы и средства. Нет ни одного (военного - прим. ТАСС) средства, которому мы бы сказали "нет", - добавила Маркарова.