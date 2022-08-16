Шойгу: спецоперация развеяла миф о супероружии Запада

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о супероружии, поставляемом западными странами на украинскую территорию, передает РИА Новости.
«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы - однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали», - подчеркнул Шойгу.
Ранее в июне глава российского военного ведомства заявил, что западные страны поставили Украине уже более 28 тысяч тонн оружия и боеприпасов. Вместе с тем он подчеркнул, что Киев это оружие «разбазаривает».
Ранее обозреватель украинского Forbes Владимир Даценко заявил, что Запад резко сократил объемы поставок оружия и техники на Украину.
В апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, однако в июне поставок не было вообще.