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1 час назад

Шойгу: спецоперация развеяла миф о супероружии Запада

Лера Букина

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о супероружии, поставляемом западными странами на украинскую территорию, передает РИА Новости.

Шойгу: спецоперация развеяла миф о супероружии Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы - однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали», - подчеркнул Шойгу.

Ранее в июне глава российского военного ведомства заявил, что западные страны поставили Украине уже более 28 тысяч тонн оружия и боеприпасов. Вместе с тем он подчеркнул, что Киев это оружие «разбазаривает».

Ранее обозреватель украинского Forbes Владимир Даценко заявил, что Запад резко сократил объемы поставок оружия и техники на Украину.

В апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, однако в июне поставок не было вообще.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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