Шойгу: спецоперация развеяла миф о супероружии Запада

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы - однако и эти вооружения перемалываются в боях, существенного влияния на ситуацию они не оказали», - подчеркнул Шойгу.