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1 час назад

Более 20 самолетов КНР вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

Елена Прошина

В опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня на фоне визита туда делегации США во главе со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси вошел 21 самолет Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны острова.

Более 20 самолетов КНР вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли восемь истребителей J-11, десять многоцелевых J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, радиоэлектронной борьбы Y-9 и радиоэлектронной разведки Y-8.

В МИД КНР подтвердили жесткий ответ Китая в случае визита Пелоси на Тайвань

Они совершили облет акватории к юго-западу от острова. Кроме того часть из них приближалась к серединной линии Тайваньского пролива. Время вылета самолетов не уточнялось.

По данным ведомства, власти острова направили наблюдать за ситуацией воздушный патруль и развернули зенитно-ракетные комплексы.

Ранее Китай объявил о проведении в шести регионах, окружающих Тайвань, военных учений с 4 по 7 августа.

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