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34 минуты назад

Китай объявил о военных учениях в море вокруг Тайваня

Елена Прошина

Армия Китая проведёт военные учения в шести регионах вокруг Тайваня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Global Times.

Китай объявил о военных учениях в море вокруг Тайваня
Фото: ReutersReuters

Учения пройдут с 4 по 7 августа.

«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», – сообщает Global Times.

Объявление об учениях поступило на фоне визита спикера американской палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Правительство Китая резко осудило прилёт Пелоси и объявило о том, что армия КНР готова применить силу.

В МИД КНР подтвердили жесткий ответ Китая в случае визита Пелоси на Тайвань

На данный момент самолёт главы Конгресса США Пелоси уже приземлился в столице Тайваня. По этому поводу Пекин выразил решительный протест.

Армия,Конгресс США,
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