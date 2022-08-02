Китай объявил о военных учениях в море вокруг Тайваня

Армия Китая проведёт военные учения в шести регионах вокруг Тайваня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Global Times.

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Учения пройдут с 4 по 7 августа.

«Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье», – сообщает Global Times.

Объявление об учениях поступило на фоне визита спикера американской палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Правительство Китая резко осудило прилёт Пелоси и объявило о том, что армия КНР готова применить силу.