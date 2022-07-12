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22 минуты назад

В Британии предсказали неудачу контрнаступлению ВСУ

Илья Родин

Старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг в статье для британского издания «The Independent» рассказал, что контрнаступление ВСУ на юге Украины с высокой долей вероятности потерпит неудачу. По его мнению, Киеву не следовало заявлять о своих планах.

Джек Уотлинг подчеркнул, что для успешных военных действий важен не только размер армии, но и «эффект неожиданности». Он полагает, что высказывания украинских официальных лиц о начале контрнаступления позволят российским военным своевременно принять необходимые меры для защиты от угрозы.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Вальченко сообщил ранее о том, что Украина ведет тщательную подготовку к наступлению на Запорожскую и Херсонскую области. Он предупредил, что Киев предпринимает серьезные усилия для того, чтобы достигнуть поставленных целей.

Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению

Вместе с тем, считает аналитик, украинским военным не удастся одержать победу над ВС РФ, так как для нее им потребовалось бы превосходство не только в живой силе, но и в тяжелой технике, артиллерии и самолетах.

Армия,Видео,Джек Уотлинг,Верховный суд,
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