Старший научный сотрудник Королевского института исследований Джек Уотлинг в статье для британского издания «The Independent» рассказал, что контрнаступление ВСУ на юге Украины с высокой долей вероятности потерпит неудачу. По его мнению, Киеву не следовало заявлять о своих планах.

Джек Уотлинг подчеркнул, что для успешных военных действий важен не только размер армии, но и «эффект неожиданности». Он полагает, что высказывания украинских официальных лиц о начале контрнаступления позволят российским военным своевременно принять необходимые меры для защиты от угрозы.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Вальченко сообщил ранее о том, что Украина ведет тщательную подготовку к наступлению на Запорожскую и Херсонскую области. Он предупредил, что Киев предпринимает серьезные усилия для того, чтобы достигнуть поставленных целей.