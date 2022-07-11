Эксперты сообщили о возможных последствиях наступления Украины на юге

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Вальченко в статье для издания «Московский комсомолец» предупредил, что в настоящее время Киев ведет активную подготовку к наступлению на Херсонскую и Запорожскую области. Вместе с тем, по его мнению, украинские военные не смогут достичь поставленных целей.

Сергей Вальченко отметил, что украинские официальные лица в последнее время постоянно сообщают о готовящемся контрнаступление ВСУ на южном направлении.

По его данным, заявления политиков и военных соответствуют действительности. Киев приложил значительные усилия для того, чтобы «спасти наиболее боеспособные части», с тем, чтобы в дальнейшем использовать их для формирования новых подразделений.

Кроме того, уточняет Вальченко, в западных странах ведется интенсивная подготовка украинских военных. В частности, порядка 10 тысяч солдат осваивают современные вооружения и военную технику в Великобритании.

В своей статье автор цитирует политика Олега Царева, который сообщил, что «разворачиваются поставки по ленд-лизу. Путем мобилизации хотят поставить миллион солдат под ружьё. Планируют ввести все это в бой осенью. Осенью будет жарко. Надо быть к этому готовыми».