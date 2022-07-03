Стало известно о двух сбитых на Украине Су-25

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге в воскресенье, 3 июля, что российские комплексы ПВО сбили два украинских самолета Су-25. Кроме того, были уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов.

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Отмечается, что один из штурмовиков Су-25 был ликвидирован в Харьковской области, в районе населенного пункта Дибровное. Второй - недалеко от Квитнево Николаевской области.

В ДНР, Харьковской и Запорожской областях были сбиты десять беспилотников. Также российским военным удалось уничтожить восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре - от системы залпового огня Himars.

Игорь Конашенков подчеркнул, что в общей сложности с начала СВО было уничтожено порядка 1,5 тыс. разнообразных беспилотных летательных аппаратов, свыше 200 самолетов, 134 вертолета.