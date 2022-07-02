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1 час назад

В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29

Илья Родин

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге в субботу, 2 июля, что российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ.

Отмечается, что воздушное судно было уничтожено в районе находящегося в Николаевской области села Явкино.

Игорь Конашенков рассказал также, что за сутки были ликвидированы 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Их сбили в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР. Кроме того, по его данным, удалось перехватить четыре снаряда, выпущенных РСЗО.

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Пресс-служба Минобороны сообщала ранее о том, что российским военным удалось сбить три самолета, в том числе два самолета МиГ-29 и один Су-25.

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