Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге в субботу, 2 июля, что российские средства ПВО сбили самолет МиГ-29 ВСУ.
Отмечается, что воздушное судно было уничтожено в районе находящегося в Николаевской области села Явкино.
Игорь Конашенков рассказал также, что за сутки были ликвидированы 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Их сбили в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР. Кроме того, по его данным, удалось перехватить четыре снаряда, выпущенных РСЗО.
Пресс-служба Минобороны сообщала ранее о том, что российским военным удалось сбить три самолета, в том числе два самолета МиГ-29 и один Су-25.