Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге в субботу, 11 июня, что российские военные за сутки сбили три украинских самолета, а также 12 беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области», - уточнил Игорь Конашенков.

Он отметил также, что ПВО РФ в Харьковской области смогли перехватить три реактивных снаряда, выпущенных украинскими РСЗО «Ураган». Кроме того, на линии боевого соприкосновения были сбиты 12 беспилотников.