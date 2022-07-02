СМИ предупредили об уничтожении мира из-за возможной войны РФ и США

США и Россия могут вступить в открытое противостояние в Сирии, так как находятся слишком близко от зоны боевых действий. Об этом пишет Бонни Кристиан для издания Newsweek, сообщает РИА Новости.
Она выразила уверенность, что усиление конфронтации между Россией и США и кризис в Восточной Европе в худшем сценарии могут обернуться войной. Автор подчеркнула, что это пугающая мысль, так как две мировые державы могут уничтожить друг друга и весь мир.
«Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир», — сказала она.
Кристиан указала, что армии США и РФ не враждуют в Сирии открыто, однако часто работают в непосредственной близости друг от друга на стороне противоборствующих сил. Она считает, что по этой причине любое недопонимание или оплошность станут началом нового конфликта.
Журналистка считает, что разумная и безопасная политика со стороны США, а также полный вывод американских военнослужащих из арабской республики, могут устранить угрозу.
Издание напоминает, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия с 2015-го года по просьбе официальных властей оказывает военную и иную помощь Дамаску в борьбе с терроризмом.