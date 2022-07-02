СМИ предупредили об уничтожении мира из-за возможной войны РФ и США

США и Россия могут вступить в открытое противостояние в Сирии, так как находятся слишком близко от зоны боевых действий. Об этом пишет Бонни Кристиан для издания Newsweek, сообщает РИА Новости.

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Она выразила уверенность, что усиление конфронтации между Россией и США и кризис в Восточной Европе в худшем сценарии могут обернуться войной. Автор подчеркнула, что это пугающая мысль, так как две мировые державы могут уничтожить друг друга и весь мир.

«Это мысль, которая пугает даже ястребов, потому что ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы, если их задействовать, достаточно, чтобы многократно уничтожить мир», — сказала она.

Кристиан указала, что армии США и РФ не враждуют в Сирии открыто, однако часто работают в непосредственной близости друг от друга на стороне противоборствующих сил. Она считает, что по этой причине любое недопонимание или оплошность станут началом нового конфликта.

Журналистка считает, что разумная и безопасная политика со стороны США, а также полный вывод американских военнослужащих из арабской республики, могут устранить угрозу.